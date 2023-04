Una panchina italiana dieci anni dopo: Agostinelli, un miracolo per riscrivere la storia (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’ultimo disperato tentativo. Il Benevento saluta il terzo allenatore stagionale e accoglie Andrea Agostinelli. Spetterà al tecnico originario di Ancona provare a raggiungere una miracolosa salvezza, ereditando una squadra scivolata in ultima posizione, costretta non solo ad agganciare il Perugia (quartultimo) ma anche a superare Brescia e Spal che la precedono. Una mission impossibile per una formazione dall’encefalogramma piatto, incapace di tirare fuori orgoglio e voglia in quella che sarebbe dovuta essere la partita della vita. In sei giornate Agostinelli dovrà riuscire in quello in cui i suoi predecessori hanno fallito: dare un’anima, un’identità a una squadra dai numeri impietosi. Una full immersion attende l’allenatore che tra pochi giorni, il 20 aprile, compirà 66 anni e che manca su ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’ultimo disperato tentativo. Il Benevento saluta il terzo allenatore stagionale e accoglie Andrea. Spetterà al tecnico originario di Ancona provare a raggiungere unasa salvezza, ereditando una squadra scivolata in ultima posizione, costretta non solo ad agganciare il Perugia (quartultimo) ma anche a superare Brescia e Spal che la precedono. Una mission impossibile per una formazione dall’encefalogramma piatto, incapace di tirare fuori orgoglio e voglia in quella che sarebbe dovuta essere la partita della vita. In sei giornatedovrà riuscire in quello in cui i suoi predecessori hanno fallito: dare un’anima, un’identità a una squadra dai numeri impietosi. Una full immersion attende l’allenatore che tra pochi giorni, il 20 aprile, compirà 66e che manca su ...

