Una bottega simbolo della storia di Avellino e dei suoi cambiamenti, Sabatiello nipote: “Dopo me non ci sarà nessuno” (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minuti Non c’è un avellinese degno di sentirsi tale, che non ha varcato, almeno una volta nella sua vita, la porta della storica salumeria Sabatiello di Corso Vittorio Emanuele. Attività commerciale del capoluogo che resiste da tre generazioni, collocata all’ingresso del salotto buono della città, dalla parte di Piazza Libertà, poco distante del Palazzo della Prefettura e che ancora conserva l’intramontabile insegna “Latticini”, . Il nome della piccola salumeria ricalca il vezzeggiativo di nonno Sabato Iannaccone che negli anni 30 decise di aprire la sua piccola bottega, forse senza nemmeno immaginare che poi si sarebbe tramandata di generazione in generazione, prima attraverso il figlio Vittorio, poi con il nipote Walter che oggi ci ha accolti e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minuti Non c’è un avellinese degno di sentirsi tale, che non ha varcato, almeno una volta nella sua vita, la portastorica salumeriadi Corso Vittorio Emanuele. Attività commerciale del capoluogo che resiste da tre generazioni, collocata all’ingresso del salotto buonocittà, dalla parte di Piazza Libertà, poco distante del PalazzoPrefettura e che ancora conserva l’intramontabile insegna “Latticini”, . Il nomepiccola salumeria ricalca il vezzeggiativo di nonno Sabato Iannaccone che negli anni 30 decise di aprire la sua piccola, forse senza nemmeno immaginare che poi si sarebbe tramandata di generazione in generazione, prima attraverso il figlio Vittorio, poi con ilWalter che oggi ci ha accolti e ...

