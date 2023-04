Un posto al sole, trama 11 aprile 2023: i sospetti di Ornella (Di martedì 11 aprile 2023) Ad Un posto al sole, Ornella Bruni sarà molto dubbiosa e preoccupata nella puntata di martedì 11 aprile 2023, come segnala la trama della soap opera partenopea. La donna, infatti, osserverà il comportamento della figlia Viola ed inizierà a nutrire dei sospetti sulla sua decisione improvvisa di tornare a vivere con Eugenio. La professoressa, in particolare, apparirà poco convinta della sua scelta di rimettere in piedi il suo matrimonio e questo manderà in apprensione Ornella. La dottoressa non potrà fare a meno di pensare che forse sua figlia abbia agito in modo impulsivo e che non abbia riflettuto abbastanza prima di prendere una decisione così importante soprattutto per il piccolo Antonio. Intanto, per Alberto la situazione sembrerà complicarsi ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 11 aprile 2023) Ad UnalBruni sarà molto dubbiosa e preoccupata nella puntata di martedì 11, come segnala ladella soap opera partenopea. La donna, infatti, osserverà il comportamento della figlia Viola ed inizierà a nutrire deisulla sua decisione improvvisa di tornare a vivere con Eugenio. La professoressa, in particolare, apparirà poco convinta della sua scelta di rimettere in piedi il suo matrimonio e questo manderà in apprensione. La dottoressa non potrà fare a meno di pensare che forse sua figlia abbia agito in modo impulsivo e che non abbia riflettuto abbastanza prima di prendere una decisione così importante soprattutto per il piccolo Antonio. Intanto, per Alberto la situazione sembrerà complicarsi ...

