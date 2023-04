Un posto al sole, anticipazioni 11 aprile: Alberto cerca di recuperare con Diana (Di martedì 11 aprile 2023) Stasera 11 aprile 2023, su Rai Tre, verrà trasmessa una nuova puntata di Un posto al sole. Lo sceneggiato ambientato a Napoli continua a tenere alta l’attenzione dei suoi fedelissimi telespettatori. L’appuntamento odierno vedrà l’attenzione focalizzarsi principalmente su Alberto. Scopriamo qualche spoiler in più. Un posto al sole, anticipazioni 11 aprile Nel corso della puntata odierna di Un posto al sole, i riflettori saranno puntati principalmente su Alberto, che cercherà di recuperare terreno con Diana intenzionata a tornare a casa da Eugenio, Viola non sembrerà molto convinta della sua scelta, tanto da far sorgere qualche dubbio anche ad Ornella. (L’articolo ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 11 aprile 2023) Stasera 112023, su Rai Tre, verrà trasmessa una nuova puntata di Unal. Lo sceneggiato ambientato a Napoli continua a tenere alta l’attenzione dei suoi fedelissimi telespettatori. L’appuntamento odierno vedrà l’attenzione focalizzarsi principalmente su. Scopriamo qualche spoiler in più. Unal11Nel corso della puntata odierna di Unal, i riflettori saranno puntati principalmente su, che cercherà diterreno conintenzionata a tornare a casa da Eugenio, Viola non sembrerà molto convinta della sua scelta, tanto da far sorgere qualche dubbio anche ad Ornella. (L’articolo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Un posto al sole, anticipazioni 11 aprile: Alberto cerca di recuperare con Diana - raisostenibile : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole completa di #audiodescrizione e #sottotitoli e online per voi com… - MissEnzuccia : RT @Libero_official: Senza “Un posto al sole” #Damilano è un flop. In seconda serata lo speciale sull’#immigrazione del giornalista fa solo… - MG462gm : RT @Libero_official: Senza “Un posto al sole” #Damilano è un flop. In seconda serata lo speciale sull’#immigrazione del giornalista fa solo… - bobdvc : RT @Libero_official: Senza “Un posto al sole” #Damilano è un flop. In seconda serata lo speciale sull’#immigrazione del giornalista fa solo… -