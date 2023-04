Un Passo dal Cielo 7 anticipazioni terza puntata: il presunto tradimento scuote tutto (Di martedì 11 aprile 2023) Un Passo dal Cielo 7 prosegue con la terza puntata, in onda in prima serata su Rai Uno giovedì 13 aprile: ecco cosa accadrà. Nel nuovo appuntamento della settima stagione, dal titolo Purosangue, sono in arrivo diversi colpi di scena: di seguito, le anticipazioni. Prosegue il successo di Un Passo dal Cielo 7, con il terzo appuntamento. Dopo il fortunato debutto, la serie ha interessato 3 917 000 di telespettatori, pari al 22,75% di share. Nel corso della nuova stagione, lo show ha assistito a diversi addi ma anche a numerose new entry, cambiando la fisionomia della fiction. A seguito dell’addio di Daniele Liotti (nei panni di Francesco Neri), infatti, Giusy Buscemi è stata “promossa” a protagonista, nelle vesti di Manuela Nappi. I cambiamenti hanno coinvolto anche ... Leggi su velvetmag (Di martedì 11 aprile 2023) Undal7 prosegue con la, in onda in prima serata su Rai Uno giovedì 13 aprile: ecco cosa accadrà. Nel nuovo appuntamento della settima stagione, dal titolo Purosangue, sono in arrivo diversi colpi di scena: di seguito, le. Prosegue il successo di Undal7, con il terzo appuntamento. Dopo il fortunato debutto, la serie ha interessato 3 917 000 di telespettatori, pari al 22,75% di share. Nel corso della nuova stagione, lo show ha assistito a diversi addi ma anche a numerose new entry, cambiando la fisionomia della fiction. A seguito dell’addio di Daniele Liotti (nei panni di Francesco Neri), infatti, Giusy Buscemi è stata “promossa” a protagonista, nelle vesti di Manuela Nappi. I cambiamenti hanno coinvolto anche ...

