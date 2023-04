Questo articolo si trova sull'ultimo numero di POLITICA " il mensile a cura di Marco. Per ... I socialisti danesi stanno mantenendo i loro consensi meglio di tanti altri, ma se il...La proposta La proposta della formazione civica di" sudi quanto accaduto in altre città come Pavia, Milano e Firenze " è di creare la "badante condominiale". Una o due figure che ......Questo articolo si trova sull'ultimo numero di POLITICA " il mensile a cura di Marco. Per ... secondo cui anche i gruppi che non hanno un'origine politica possono aderire a undi ...

"Un modello". Damilano fa lo spot al centro sociale abusivo ilGiornale.it