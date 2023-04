“Un magnifico dono” agli Sbu di Bergamo e Brescia

Leggi su bergamonews

(Di martedì 11 aprile 2023). Il 12 aprile 2023, alle 17.30, alla Biblioteca Civica Antonio Tiraboschi in Via San Bernardino 74 a, sarà presentata alla cittadinanza l’iniziativa “Un”, inserita nel programma degli eventi diCapitale della Cultura 2023. Grazia Gotti, dell’Accademia Drosselmeier di Bologna, l’associazione custode dei libri del BolognaRagazzi Award, presenterà la donazione, che arricchisce il patrimonio dei Sistemi bibliotecari die didi un migliaio di libri per bambini in varie lingue, provenienti dal concorso del BolognaRagazzi Award 2023, prestigioso premio internazionale che si tiene ogni anno in occasione della BolognaChildren’s Book Fair, la fiera internazionale del libro per bambini e ragazzi ...