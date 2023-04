Un grande 25 Aprile per la democrazia e la Costituzione (Di martedì 11 aprile 2023) Il 25 Aprile è la data del calendario civile in cui tutti i cittadini e le cittadine ricordano la Liberazione, e quindi, la Resistenza che ha cambiato la storia d’Italia first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 11 aprile 2023) Il 25è la data del calendario civile in cui tutti i cittadini e le cittadine ricordano la Liberazione, e quindi, la Resistenza che ha cambiato la storia d’Italia first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : L'11 aprile Mirko avrebbe compiuto 22 anni. Ne aveva solo 19 quando rimase ucciso nel disperato tentativo di proteg… - RaiNews : Il 3 aprile 1973, a New York, l'ingegnere americano Martin Cooper fece la prima chiamata da cellulare con un DynaTa… - ItalianAirForce : #Oggi 2 aprile nella giornata mondiale della consapevolezza sull’#autismo, si tiene “Fencing for Autism”. L’aeropor… - ilmanifesto : Il Forum delle Associazioni antifasciste e della Resistenza lancia un appello per un grande e partecipatissimo… - GOI_ER : RT @GrandeOrienteit: La ??R??N ???????????? ???????? del Grande Oriente d'Italia dal titolo “Antichi Doveri Eterni Valori”, in programma il 14 e 15 apr… -