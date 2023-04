Un giovane su 4 e' a rischio poverta' (Di martedì 11 aprile 2023) Non poter pagare la bolletta, non poter mangiare proteine almeno una volta alla settimana o non avere un mezzo con cui spostarsi: e' il destino che tocca al 6% dei giovani europei secondo gli ultimi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) Non poter pagare la bolletta, non poter mangiare proteine almeno una volta alla settimana o non avere un mezzo con cui spostarsi: e' il destino che tocca al 6% dei giovani europei secondo gli ultimi ...

Un giovane su 4 e' a rischio poverta' Non poter pagare la bolletta, non poter mangiare proteine almeno una volta alla settimana o non avere un mezzo con cui spostarsi: e' il destino che tocca al 6% dei giovani europei secondo gli ultimi ... Non a caso la disoccupazione giovanile resta su livelli altissimi e un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà. In Ue la percentuale si riduce al 20% circa.