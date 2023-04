Un giorno da Toro (Di martedì 11 aprile 2023) 1948: A Torino è di scena il pur forte Bologna, ma contro i Campionissimi non ce n’è per nessuno. Il trionfo granata è inequivocabile: 5-1, reti di Mazzola, Ossola e tripletta dello scatenato Gabetto. A fine stagione Mazzola e compagni vinceranno con 16 punti di vantaggio sul Milan, la Juventus e una sorprendente Triestina. I gol segnati dai granata saranno 125: un’enormità.Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di martedì 11 aprile 2023) 1948: A Torino è di scena il pur forte Bologna, ma contro i Campionissimi non ce n’è per nessuno. Il trionfo granata è inequivocabile: 5-1, reti di Mazzola, Ossola e tripletta dello scatenato Gabetto. A fine stagione Mazzola e compagni vinceranno con 16 punti di vantaggio sul Milan, la Juventus e una sorprendente Triestina. I gol segnati dai granata saranno 125: un’enormità.Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

