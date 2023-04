Un evento tanto atteso ma anche anche tanto rinviato per via degli impegni lavorativi (Di martedì 11 aprile 2023) Di schiena con le testine dei due bimbi appoggiati sulle spalle. Con questa immagine idilliaca Hilary Swank annuncia a tutti i suoi fan l’arrivo dei due gemelli. Una gravidanza attesa e voluta, anche se non facile da affrontare a 48 anni, per di più non di un solo bimbo ma di due. Hilary Swank diventa mamma di due gemelli Ma, senza esitazione, l’attrice confessa anche «quanta ne sia valsa la pena», augurando «Buona Pasqua! dal Paradiso», ha scritto la neomamma in commento al post. Non è chiaro quando l’attrice abbia partorito, ma considerando che il suo ultimo post è stato pubblicato il 30 marzo, la nascita dei due gemelli dovrebbe risalire alla settimana scorsa. Hilary Swank lo scorso 10 giugno sul red carpet dei Golden Globe. (Getty Images) Leggi ... Leggi su iodonna (Di martedì 11 aprile 2023) Di schiena con le testine dei due bimbi appoggiati sulle spalle. Con questa immagine idilliaca Hilary Swank annuncia a tutti i suoi fan l’arrivo dei due gemelli. Una gravidanza attesa e voluta,se non facile da affrontare a 48 anni, per di più non di un solo bimbo ma di due. Hilary Swank diventa mamma di due gemelli Ma, senza esitazione, l’attrice confessa«quanta ne sia valsa la pena», augurando «Buona Pasqua! dal Paradiso», ha scritto la neomamma in commento al post. Non è chiaro quando l’attrice abbia partorito, ma considerando che il suo ultimo post è stato pubblicato il 30 marzo, la nascita dei due gemelli dovrebbe risalire alla settimana scorsa. Hilary Swank lo scorso 10 giugno sul red carpet dei Golden Globe. (Getty Images) Leggi ...

