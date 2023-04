Un educatore di 40 anni sospeso dal giudice: ha molestato 4 ragazze di 13 anni (Di martedì 11 aprile 2023) Un uomo di 40 anni, educatore socio assistenziale in una scuola, è stato sospeso dal gil del Tribunale di Trieste per molestie su quattro ragazze di 13 anni. All'uomo è stato anche imposto il divieto ... Leggi su globalist (Di martedì 11 aprile 2023) Un uomo di 40socio assistenziale in una scuola, è statodal gil del Tribunale di Trieste per molestie su quattrodi 13. All'uomo è stato anche imposto il divieto ...

