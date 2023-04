Un disastro mai visto prima: Sanremo, cosa è successo dopo il documentario (Di martedì 11 aprile 2023) Un vero e proprio disastro. Il documentario "Tra palco e realtà" su Sanremo 2023 non ha sfondato. Il doc che tanto sta facendo discutere per l'assenza (quasi inspiegabile) di Chiara Ferragni è stato battuto nella sfida degli ascolti da Belle e Sebastien, un film su Canale 5. Come riporta TvBlog, il documentario sulla kermesse sanremese è stato seguito da 1 milione e 860mila spettatori con uno share dell'11,5 per cento. Il film su Canale 5, Belle e Sebastien ha raccolto 2 milioni e 87mila spettatori con uno share del 13,3 per cento. Insomma una vera e propria disfatta per la Rai. In tanti si sono chiesti quale fosse stato il motivo dell'assenza di Chiara Ferragni dal documentario su Sanremo. Una delle riposte più frequenti è quella di un presunto accordo per una nuova stagione dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Un vero e proprio. Il"Tra palco e realtà" su2023 non ha sfondato. Il doc che tanto sta facendo discutere per l'assenza (quasi inspiegabile) di Chiara Ferragni è stato battuto nella sfida degli ascolti da Belle e Sebastien, un film su Canale 5. Come riporta TvBlog, ilsulla kermesse sanremese è stato seguito da 1 milione e 860mila spettatori con uno share dell'11,5 per cento. Il film su Canale 5, Belle e Sebastien ha raccolto 2 milioni e 87mila spettatori con uno share del 13,3 per cento. Insomma una vera e propria disfatta per la Rai. In tanti si sono chiesti quale fosse stato il motivo dell'assenza di Chiara Ferragni dalsu. Una delle riposte più frequenti è quella di un presunto accordo per una nuova stagione dei ...

