Un concerto mariano per la Madonna di Pompei Pellegrina alla Rotonda di Napoli 

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dal 14 al 17 aprile prossimi ,si svolgerà l’evento Missione Mariana “Ladi”, presso la Chiesa di Santa Maria dellain via Pietro Castellino a Napoli, in cui sarà espostodevozione dei fedeli il quadro delladi, articolato in varie celebrazioni liturgiche e di preghiera, voluto dal Parroco Don Salvatore Fratellanza che il 18 aprile celebrerà il suo cinquantesimo anniversario di sacerdozio. Sabato 15 aprile alle h. 21 vi sarà ildal titolo “Vergine Madre, figlia del tuo figlio” Inni e CantiVergine Maria a cura dell’ Associazione Artistico Culturale APS Noi pered ...