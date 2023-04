Umberto Tozzi dal vivo nell’estate 2023 con Gloria Forever: le date (Di martedì 11 aprile 2023) del tour e le info sui biglietti Dopo il grande successo riscosso con gli appuntamenti live all’estero, registrando il sold out nelle 5 date in Australia e in quelle in Belgio, e aver attraversato la Penisola esibendosi nei principali teatri, Umberto Tozzi annuncia ora il nuovo tour estivo in Italia di Gloria Forever, prima di imbarcarsi nella seconda parte del tour internazionale, con i live, già sold out, previsti negli Stati Uniti e in Canada ad aprile. Quest’estate, Umberto Tozzi si esibirà di nuovo dal vivo in Italia, per poter urlare all’unisono ancora una volta Gloria e tutti i suoi più grandi successi e le intramontabili hit, ma anche quei brani meno noti al grande pubblico. Umberto Tozzi – ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 11 aprile 2023) del tour e le info sui biglietti Dopo il grande successo riscosso con gli appuntamenti live all’estero, registrando il sold out nelle 5in Australia e in quelle in Belgio, e aver attraversato la Penisola esibendosi nei principali teatri,annuncia ora il nuovo tour estivo in Italia di, prima di imbarcarsi nella seconda parte del tour internazionale, con i live, già sold out, previsti negli Stati Uniti e in Canada ad aprile. Quest’estate,si esibirà di nuovo dalin Italia, per poter urlare all’unisono ancora una voltae tutti i suoi più grandi successi e le intramontabili hit, ma anche quei brani meno noti al grande pubblico.– ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogsicilia : #notizie #sicilia Umberto Tozzi, a Noto la terza data in Sicilia di 'Gloria Forever' - - stradiost11 : Stella Stai - Umberto Tozzi - rockolpoprock : Umberto Tozzi: nuovi concerti estivi del 'Gloria forever' tour - CorriereRomagna : Arriva Umberto Tozzi: il 25 agosto sarà in concerto a Forlì con 'Gloria forever' - - LiveSicilia : Dopo Palermo e Taormina, nuova data in Sicilia per Umberto Tozzi -

Versiliana 2023: in cartellone anche il concerto di Umberto Tozzi Venerdì 11 agosto (ore 21.30) i riflettori sul palco della Versiliana si accenderanno infatti per il concerto di Umberto Tozzi, mentre giovedì 17 agosto ( sempre alle 21.30) il palco sarà tutto per ... Forlì, Umberto Tozzi all'Arena San Domenico nel suo tour estivo, unica tappa in Romagna Forlì, 11 aprile. Farà tappa il 25 agosto all'Arena Forlì San Domenico Estate 2023, il tour di Umberto Tozzi " Gloria Forever ", il progetto che celebra la musica e la carriera di uno dei più grandi cantautori del panorama musicale italiano. Il concerto è presentato da Mister Wolf e ... Umberto Tozzi torna al Ferrara Summer Festival con 'Gloria Forever' Umberto Tozzi (foto di Dino Buffagni) Un grande ritorno sul palco del Ferrara Summer Festival, quello di Umberto Tozzi, che martedì 20 giugno alle ore 21 sarà in piazza Trento Trieste davanti al ... Venerdì 11 agosto (ore 21.30) i riflettori sul palco della Versiliana si accenderanno infatti per il concerto di, mentre giovedì 17 agosto ( sempre alle 21.30) il palco sarà tutto per ...Forlì, 11 aprile. Farà tappa il 25 agosto all'Arena Forlì San Domenico Estate 2023, il tour di" Gloria Forever ", il progetto che celebra la musica e la carriera di uno dei più grandi cantautori del panorama musicale italiano. Il concerto è presentato da Mister Wolf e ...(foto di Dino Buffagni) Un grande ritorno sul palco del Ferrara Summer Festival, quello di, che martedì 20 giugno alle ore 21 sarà in piazza Trento Trieste davanti al ... Umberto Tozzi torna live in Italia con 'Gloria Forever' Agenzia ANSA Umberto Tozzi: nuovi concerti estivi del "Gloria forever" tour Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ... Umberto Tozzi, si aggiungono nuove date estive al tour “Gloria Forever” Dopo il grande successo riscosso con gli appuntamenti live all’estero, registrando il sold out nelle 5 date in Australia e in quelle in Belgio, e aver attraversato la Penisola esibendosi nei ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Dopo il grande successo riscosso con gli appuntamenti live all’estero, registrando il sold out nelle 5 date in Australia e in quelle in Belgio, e aver attraversato la Penisola esibendosi nei ...