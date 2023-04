Ultim’ora Napoli, notizia su Osimhen: è successo a Castel Volturno (Di martedì 11 aprile 2023) AGGIORNAMENTO ORE 15:00 – Victor Osimhen ha lasciato Castel Volturno a bordo della sua auto e non partirà con la squadra per Milano. Questo l’ultimo aggiornamento che arriva in merito alla possibilità di vedere Victor tra i convocati di domani. Manca sempre meno all’appuntamento tanto atteso in Champions League tra Napoli e Milan, primo atto dei quarti di finale a San Siro. Una sfida che si è improvvisamente trasformata in un’emergenza per l’attacco azzurro. Per la gara prevista per domani sera a Milano, Luciano Spalletti rischia di non avere nessun centravanti di ruolo a disposizione. Osimhen assente all’allenamento È infatti in corso l’allenamento a Castel Volturno, al quale – ci riferisce l’inviato di SpazioNapoli al Konami Training Center, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 aprile 2023) AGGIORNAMENTO ORE 15:00 – Victorha lasciatoa bordo della sua auto e non partirà con la squadra per Milano. Questo l’ultimo aggiornamento che arriva in merito alla possibilità di vedere Victor tra i convocati di domani. Manca sempre meno all’appuntamento tanto atteso in Champions League trae Milan, primo atto dei quarti di finale a San Siro. Una sfida che si è improvvisamente trasformata in un’emergenza per l’attacco azzurro. Per la gara prevista per domani sera a Milano, Luciano Spalletti rischia di non avere nessun centravanti di ruolo a disposizione.assente all’allenamento È infatti in corso l’allenamento a, al quale – ci riferisce l’inviato di Spazioal Konami Training Center, ...

