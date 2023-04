Ultim’ora Napoli | notizia da Castel Volturno | novità su Osimhen e Raspadori!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 11 aprile 2023) Manca sempre meno all’appuntamento tanto atteso in Champions League trae Milan, primo atto dei quarti di finale a San Siro. Una sfida che si è improvvisamente trasformata in un’emergenza per l’attacco azzurro. Per la gara prevista per domani sera a Milano, Luciano Spalletti rischia di non avere nessun centravanti di ruolo a disposizione.assente all’allenamento È infatti in corso l’allenamento a, al quale – ci riferisce l’inviato di Spazioal Konami Training Center, Giuseppe Ferrante – non sta prendendo parte Victor. Assente il nigeriano, ma come se non bastasse le brutte notizie non sono finite. Giacomo Raspadori sta infatti svolgendo una prima parte della seduta in maniera differenziata, quindi non con il gruppo. Differenziato ...