Ultime Notizie – Terzo Polo, Azione smentisce rottura ma aspetta chiarimento da Renzi (Di martedì 11 aprile 2023) “Cazz… in libertà”. Dalle parti di Azione sono netti nello smentire all’Adnkronos le voci di rottura imminente con Italia Viva. I problemi, come è evidente dallo scontro pubblico di oggi, ovviamente ci sono e pure tanti. Fonti del partito guidato da Carlo Calenda specificano che “il tema è politico”. Ossia: Matteo Renzi ha realmente intenzione di andare verso il partito unico? Perché per Azione le cose non sono affatto chiare visto che, si argomenta, l’impressione è che “Renzi non sembra interessato a sciogliere Iv né a impegnarsi economicamente per il nuovo partito“. “Se non sciogli Iv, come lo fai il partito unico? Non puoi partire con un percorso congressuale senza aver chiaro che devi chiudere i partiti. Se no come lo finanzi?”, le valutazioni che si fanno dentro Azione. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 11 aprile 2023) “Cazz… in libertà”. Dalle parti disono netti nello smentire all’Adnkronos le voci diimminente con Italia Viva. I problemi, come è evidente dallo scontro pubblico di oggi, ovviamente ci sono e pure tanti. Fonti del partito guidato da Carlo Calenda specificano che “il tema è politico”. Ossia: Matteoha realmente intenzione di andare verso il partito unico? Perché perle cose non sono affatto chiare visto che, si argomenta, l’impressione è che “non sembra interessato a sciogliere Iv né a impegnarsi economicamente per il nuovo partito“. “Se non sciogli Iv, come lo fai il partito unico? Non puoi partire con un percorso congressuale senza aver chiaro che devi chiudere i partiti. Se no come lo finanzi?”, le valutazioni che si fanno dentro. ...

