Ultime Notizie Serie A | Niente Osimhen in Milan-Napoli | le parole di Pioli e Zanetti

Leggi su calcionews24

(Di martedì 11 aprile 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Inter, l’incoraggiamento diin vista della sfida di stasera Ledel vice presidente dell’Inter, Javier, in vista della sfida di Champions League di stasera con il Benfica.non sarà disponibile per ill’attaccante delha lasciato il ritiro: non sarà a disposizione di Spalletti per la sfida di Champions League con il, lediin vista delIl tecnico delha parlato in conferenza stampa in vista della ...