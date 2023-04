Ultime Notizie – Russia, al via manovre militari nell’Artico (Di martedì 11 aprile 2023) La Russia ha avviato manovre militari su larga scala nell’Artico, con l’impiego di 1.800 militari, oltre una decina di navi e 40 tra aerei ed elicotteri. Le esercitazioni, secondo quanto riferito dalla Flotta del Nord della marina, si concentreranno sulla “sicurezza della marina mercantile russa e delle rotte marittime, con il passaggio a nordest” e dureranno alcuni giorni. Lo scioglimento dei ghiacciai sta aprendo nuovo rotte nell’Artico, creando nuova competizione fra gli Stati che hanno sovranità sulla zona, anche per il controllo delle risorse. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 11 aprile 2023) Laha avviatosu larga scala, con l’impiego di 1.800, oltre una decina di navi e 40 tra aerei ed elicotteri. Le esercitazioni, secondo quanto riferito dalla Flotta del Nord della marina, si concentreranno sulla “sicurezza della marina mercantile russa e delle rotte marittime, con il passaggio a nordest” e dureranno alcuni giorni. Lo scioglimento dei ghiacciai sta aprendo nuovo rotte, creando nuova competizione fra gli Stati che hanno sovranità sulla zona, anche per il controllo delle risorse. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

