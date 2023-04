Ultime Notizie Roma del 11-04-2023 ore 20:10 (Di martedì 11 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione andiamo in Ucraina per di giornale Chi è starebbe preparando un nuovo attacco alla flotta russa nel Mar Nero un’operazione molto simile a quella che portò all’affondamento dell’incrociatore most Ma secondo te apporto quotidiano dello Stato Maggiore ucraino l’esercito si sta concentrando in operazioni offensive nelle direzioni di Bancomat nel Donetsk e Confermatemi che fanno respinto 52 attacchi Nell’ultimo giorno le truppe del Cremlino Hanno lanciato 39 attacchi aerei stilistici quattro dei quali dal sistema di difesa aerea S300 sulla città di Kratos andiamo in Taiwan è il Ministero della Difesa ha riferito di aver rilevato fino a un totale di 26 getti militari in nove navi da guerra ci giri intorno all’isola all’indomani della fine dei giochi di guerra di tre giorni su vasta ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 aprile 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione andiamo in Ucraina per di giornale Chi è starebbe preparando un nuovo attacco alla flotta russa nel Mar Nero un’operazione molto simile a quella che portò all’affondamento dell’incrociatore most Ma secondo te apporto quotidiano dello Stato Maggiore ucraino l’esercito si sta concentrando in operazioni offensive nelle direzioni di Bancomat nel Donetsk e Confermatemi che fanno respinto 52 attacchi Nell’ultimo giorno le truppe del Cremlino Hanno lanciato 39 attacchi aerei stilistici quattro dei quali dal sistema di difesa aerea S300 sulla città di Kratos andiamo in Taiwan è il Ministero della Difesa ha riferito di aver rilevato fino a un totale di 26 getti militari in nove navi da guerra ci giri intorno all’isola all’indomani della fine dei giochi di guerra di tre giorni su vasta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - rapisardandrea1 : I tempi sono maturi per il vaccino mRNA contro il cancro? Per Moderna è già realtà - CorriereCitta : Vaccino di Moderna contro cancro e infarto: ecco quando ci sarà e come funziona -