Ultime Notizie Roma del 11-04-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno conflitto in Ucraina Chi è che sta preparando un nuovo attacco alla flotta russa del Mar Nero un’operazione simile a quella che portò all’affondamento dell’incrociatore most Ma secondo te apporto quotidiano dello Stato Maggiore ucraino l’esercito Russo si sta concentrando in operazioni Open nelle direzioni di Batman nel Donetsk e Confermatemi che fanno respinto 52 attacchi Nell’ultimo giorno le truppe del Cremlino Hanno lanciato 39 attacchi aerei 7 missilistici quattro di cuori dal sistema di serie S 300 sulla città di krum actor andiamo in Taiwan ha il Ministero della Difesa ha riferito di aver rilevato fino a un totale di 26 getti militari in nove navi da guerra cinesi intorno all’isola all’indomani della fine dei giochi di guerra di tre giorni su vasta scala riuscite risposta ...