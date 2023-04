Ultime Notizie Roma del 11-04-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno l’Ucraina sta preparando un nuovo attacco la torta russa nel Mar Nero un’operazione simile a quella che portò all’affondamento dell’incrociatore mosva secondo il report quotidiano dello Stato Maggiore ucraino l’esercito Russo si sta concentrando in operazioni offensive direzioni di Bud nel Donetsk per martedì che fanno respinto 52 attacchi Nell’ultimo giorno le truppe del Cremlino Hanno lanciato 39 attacchi aerei 7 missilistici quattro dei quali dal sistema di difesa Grazie 300 sulla città di Kratos andiamo in Taiwan è il Ministero della Difesa ha riferito di aver rilevato fino a un totale di 26 getti militari nove navi da guerra cinesi intorno all’isola all’indomani della fine dei giochi di guerra di tre giorni su vasta scala decide risposto all’incontro di Los Angeles tra la ...