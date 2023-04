Ultime Notizie Roma del 11-04-2023 ore 14:10 (Di martedì 11 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per studenti minorenni un educatore di 40 anni è stato sospeso dal gip del tribunale di Trieste all’uomo che svolge servizio di sostegno socio assistenziale in una scuola del Capoluogo è stato anche imposto il divieto di avvicinarti quattro ragazze di 13 anni in seguito ad alcuni episodi di molesti durante le ore di scuola nell’interrogatorio di garanzia l’educatore ha reso significative ammissioni secondo una nota della procura è più grigio risponde alle tante polemiche che si sono scatenate dopo il suo appello la mamma del piccolo Enea Leonardo lasciato il giorno di Pasqua la culla della vita della clinica Mangiagalli di Milano il conduttore in un video aveva detto ti daremo una mano per il piccolo merita una mamma vera ora arriva la precisazione nessuna polemica verso ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per studenti minorenni un educatore di 40 anni è stato sospeso dal gip del tribunale di Trieste all’uomo che svolge servizio di sostegno socio assistenziale in una scuola del Capoluogo è stato anche imposto il divieto di avvicinarti quattro ragazze di 13 anni in seguito ad alcuni episodi di molesti durante le ore di scuola nell’interrogatorio di garanzia l’educatore ha reso significative ammissioni secondo una nota della procura è più grigio risponde alle tante polemiche che si sono scatenate dopo il suo appello la mamma del piccolo Enea Leonardo lasciato il giorno di Pasqua la culla della vita della clinica Mangiagalli di Milano il conduttore in un video aveva detto ti daremo una mano per il piccolo merita una mamma vera ora arriva la precisazione nessuna polemica verso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - infoitinterno : Berlusconi, ultime notizie: notte tranquilla in ospedale ma rimane in terapia intensiva - rapisardandrea1 : Dal 15 novembre, stop alle auto Euro 4 nella Fascia Verde di Roma: ma la città è pronta a questa transizione ecolog… -