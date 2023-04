Ultime Notizie Roma del 11-04-2023 ore 12:10 (Di martedì 11 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale ancora bene ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i weekend di Pasqua nel Mediterraneo è stato segnato da svarchi operazioni di soccorso e tragedie si sono intensificate le segnalazioni di barca in avaria Emigranti in cerca di aiuto con un crescendo di attività dei soccorritori che da venerdì a lunedì ha consentito di mettere in salvo circa 2000 persone a cui vanno aggiunti altri 1200 migranti per i quali le operazioni di soccorso sono ancora in corso nello Ionio Tra la Sicilia e la Calabria 38 sono invece le vittime dei naufragi una Largo della Tunisia e l’altro in acqua e starmi attesi e 18 i dispersi l’esercito Russo continua ad avanzare subacqueo in Ucraina orientale Ma sta subendo perdite significative lo scrive nel tuo ultimo report I think Tank statunitense di filmati geolocalizzati pubblicati il ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 aprile 2023)dailynews radiogiornale ancora bene ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i weekend di Pasqua nel Mediterraneo è stato segnato da svarchi operazioni di soccorso e tragedie si sono intensificate le segnalazioni di barca in avaria Emigranti in cerca di aiuto con un crescendo di attività dei soccorritori che da venerdì a lunedì ha consentito di mettere in salvo circa 2000 persone a cui vanno aggiunti altri 1200 migranti per i quali le operazioni di soccorso sono ancora in corso nello Ionio Tra la Sicilia e la Calabria 38 sono invece le vittime dei naufragi una Largo della Tunisia e l’altro in acqua e starmi attesi e 18 i dispersi l’esercito Russo continua ad avanzare subacqueo in Ucraina orientale Ma sta subendo perdite significative lo scrive nel tuo ultimo report I think Tank statunitense di filmati geolocalizzati pubblicati il ...

