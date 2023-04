Ultime Notizie Roma del 11-04-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 aprile 2023)dailynews radiogiornale martedì 11 aprile Buongiorno da Francesco Vitale sono ci sono uccisi in una frase all’interno di una banca nel centro Dillo I will in Kentucky negli Stati Uniti a cui si aggiunge l’aggressore è armato di fucile è morto nella sparatoria con Napoli il presidente egiziano Abdel fattah del Tg1 di più stretti alleati dell’America e medioriente uno dei principali beneficiari degli aiuti statunitensi avrebbe ordinato i suoni di produrre 40000 Razzi da spedire su direttamente la Russia lo riporta il Washington Post citando documento di intelligence statunitense diffuso via Social ottimismo nel secondo Bollettino medico Berlusconi rimane in terapia intensiva nella II bollettino diffuso dalla direzione sanitaria Si legge che la chiami e gli antibiotici stanno avendo gli effetti attesi e che c’è un miglioramento generale Marina Berlusconi è arrivata ...