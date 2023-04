Ultime Notizie – orari e modalità servizi garantiti (Di martedì 11 aprile 2023) Sciopero di Trenitalia venerdì 14 aprile. Il personale incrocerà le braccia dalle 9 alle 17. La mobilitazione – proclamata dalle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie – può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. servizi minimi garantiti in caso di sciopero I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arriveranno comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale, si legge sul sito di Trenitalia. Trascorso questo periodo di tempo, i treni potranno fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. Per il trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie più frequentate: dalle 6 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 11 aprile 2023) Sciopero di Trenitalia venerdì 14 aprile. Il personale incrocerà le braccia dalle 9 alle 17. La mobilitazione – proclamata dalle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie – può comportare modifiche alo anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.minimiin caso di sciopero I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arriveranno comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale, si legge sul sito di Trenitalia. Trascorso questo periodo di tempo, i treni potranno fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. Per il trasporto regionale sono stati istituiti iessenziali nelle fascee più frequentate: dalle 6 ...

