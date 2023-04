Ultime Notizie – “Nessun piano tregua per Pasqua ortodossa” Bakhmut a ferro e fuoco

(Di martedì 11 aprile 2023) ”Non è stato avanzato” alcunper unanella guerra Ucraina-Russia in vista della, ”ma la Settimana Santa è appena iniziata”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in una conferenza stampa. Lacadrà il prossimo 16 aprile. “Non dimentichiamo che Mosca ha già presentato iniziative e ha aderito” a proposte di, ”ma ha affrontato la riluttanza del regime di Kiev” ad accoglierle, ha sottolineato Peskov. RUOLO DELLA FRANCIA NELLA MEDIAZIONE – Il portavoce del Cremlino ha poi commentato la proposta del presidente cinese Xi Jinping all’omologo francese Emmanuel Macron di svolgere un ruolo di mediazione tra Russia e Ucraina. Difficile immaginare che la Francia possa svolgere un ruolo da mediatore nel ...

