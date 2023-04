Ultime Notizie – Motomondiale | Marquez salta anche il Gp di Austin

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 11 aprile 2023) “Marcsalterà il MotoGp delle Americhe e continuerà il recupero”. Lo scrive il team del pilota spagnolo in una nota. “Dopo un’ultima Tac, Marce il suo team medico, guidato dal dottor Ignacio Roger de Ona, presso l’ospedale Ruber Internacional di Madrid hanno confermato che il primo metacarpo è ancora in fase di guarigione. Dopo una stretta collaborazione con il Repsol Honda Team e Hrc, tutti i soggetti coinvolti hanno deciso di lasciare che l’infortunio guarisca completamente ed evitare rischi inutili.continuerà a svolgere il suo programma di riabilitazione a casa per tornare in piena forma il prima possibile”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione