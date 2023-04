Ultime Notizie – Meteo, peggiora da giovedì: weekend a rischio piogge (Di martedì 11 aprile 2023) Primavera instabile con l’arrivo di alcuni cicloni che hanno pilotato perturbazioni verso l’Italia, colpendo soprattutto le regioni centrali e meridionali. E anche nei prossimi giorni il Meteo continuerà ad essere incerto. Lorenzo Tedici, Meteorologo del sito www.iLMeteo.it, informa che, dopo un martedì in prevalenza stabile e soleggiato salvo più nubi anche compatte al Nord, da domani si avvicinerà una perturbazione atlantica. Il tempo comincerà a peggiorare al settentrione all’insegna di un cielo subito coperto, mentre le precipitazioni dai settori alpini scenderanno gradualmente di latitudine fino a raggiungere le zone pianeggianti verso sera e notte a iniziare da ovest verso est. La perturbazione transiterà anche al Centro nella giornata di giovedì: il tempo infatti sarà instabile oltreché su ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 11 aprile 2023) Primavera instabile con l’arrivo di alcuni cicloni che hanno pilotato perturbazioni verso l’Italia, colpendo soprattutto le regioni centrali e meridionali. E anche nei prossimi giorni ilcontinuerà ad essere incerto. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, informa che, dopo un martedì in prevalenza stabile e soleggiato salvo più nubi anche compatte al Nord, da domani si avvicinerà una perturbazione atlantica. Il tempo comincerà are al settentrione all’insegna di un cielo subito coperto, mentre le precipitazioni dai settori alpini scenderanno gradualmente di latitudine fino a raggiungere le zone pianeggianti verso sera e notte a iniziare da ovest verso est. La perturbazione transiterà anche al Centro nella giornata di: il tempo infatti sarà instabile oltreché su ...

