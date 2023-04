Ultime Notizie – Mare, Confitarma e Federazione Mare celebrano giornata nazionale (Di martedì 11 aprile 2023) Confitarma e Federazione del Mare si uniscono alle celebrazioni in occasione della giornata nazionale del Mare, in corso oggi in tutta Italia. “Ritengo essenziale – ha sottolineato il presidente Mario Mattioli – condividere iniziative che mirano a rivolgere l’attenzione verso il Mare e la sua rilevanza nella vita economica, sociale e culturale del Paese. Per questo ringraziamo il Ministro per le Politiche del Mare Nello Musumeci, a cui ci uniamo insieme a tutte le realtà che da oggi e per un mese organizzeranno momenti di confronto, approfondimento e dibattito per avvicinare prima di tutto i giovani alle grandi opportunità che il Mare offre. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 11 aprile 2023)delsi uniscono alle celebrazioni in occasione delladel, in corso oggi in tutta Italia. “Ritengo essenziale – ha sottolineato il presidente Mario Mattioli – condividere iniziative che mirano a rivolgere l’attenzione verso ile la sua rilevanza nella vita economica, sociale e culturale del Paese. Per questo ringraziamo il Ministro per le Politiche delNello Musumeci, a cui ci uniamo insieme a tutte le realtà che da oggi e per un mese organizzeranno momenti di confronto, approfondimento e dibattito per avvicinare prima di tutto i giovani alle grandi opportunità che iloffre. ...

