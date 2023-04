Ultime Notizie – la posta in gioco con il Pnrr (Di martedì 11 aprile 2023) Il periodo che precede le nomine delle partecipate è fatto di nomi che saltano da una casella all’altra. Come se uno valesse l’altro e come se gli equilibri da raggiungere all’interno della maggioranza di governo fossero l’unico criterio che conta. E’ sempre stato così e anche questo giro non si è sottratto alla consueta girandola di indiscrezioni, spesso, inevitabilmente, per sentito dire. Un esercizio di potere, prima ancora che la selezione dei migliori manager a disposizione. Il problema non è tanto l’esercizio giornalistico, perché qualsiasi toto-nomi sconta un margine di approssimazione ampio, ma il metodo con cui si cerca di arrivare a una soluzione. Si procede per quote, distribuendo le poltrone in base alla forza di un partito o dell’altro, attribuendo peraltro arbitrariamente casacche e appartenenze. Quando si invoca la continuità, o al contrario quando si chiede ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 11 aprile 2023) Il periodo che precede le nomine delle partecipate è fatto di nomi che saltano da una casella all’altra. Come se uno valesse l’altro e come se gli equilibri da raggiungere all’interno della maggioranza di governo fossero l’unico criterio che conta. E’ sempre stato così e anche questo giro non si è sottratto alla consueta girandola di indiscrezioni, spesso, inevitabilmente, per sentito dire. Un esercizio di potere, prima ancora che la selezione dei migliori manager a disposizione. Il problema non è tanto l’esercizio giornalistico, perché qualsiasi toto-nomi sconta un margine di approssimazione ampio, ma il metodo con cui si cerca di arrivare a una soluzione. Si procede per quote, distribuendo le poltrone in base alla forza di un partito o dell’altro, attribuendo peraltro arbitrariamente casacche e appartenenze. Quando si invoca la continuità, o al contrario quando si chiede ...

