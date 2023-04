Ultime Notizie – Giornalista Wsj arrestato | Cremlino replica a Usa | “Ha violato la legge”

(Di martedì 11 aprile 2023) Ildel Wall Street Journal, Evan Gershkovich, ha “larussa” ed è stato colto “in flagrante”. Lo ha dichiarato il portavoce del, Dmitry Peskov, dopo che il Dipartimento di Stato americano ha ufficialmente stabilito che ilè “detenuto illegalmente” dalla Russia. “Non capisco che tipo di novità stia introducendo questo nuovo regime. Quanto a cosa significhi, non lo so”, ha detto Peskov in merito al provvedimento del governo americano. Secondo il portavoce, Gershkovich è stato “colto in flagrante e haladella Federazione Russa” e ha aggiunto: “questo è ciò di cui è sospettato, ma ovviamente il tribunale prenderà una decisione”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SKY – Osimhen ha svolto lavoro personalizzato da solo: SKY – Osimhen ha… - patrizi98471293 : RT @BrandauerLudwig: Taiwan, alta tensione. Tokyo muove i caccia, la Cina: pronti a combattere -

2023 - 04 - 11 12:58:32 Arrivato Luigi Berlusconi Luigi Berlusconi, il più giovane dei cinque figli del presidente di Forza Italia, è arrivato pochi minuti fa all'ospedale San Raffaele, dove l'ex ...Rivelazioni 'interessanti', è il commento del Cremlino sulla vicenda, mentre 'non esclude la possibilità' che lo stesso Zelensky sia spiato dagli americani, come sostenuto da alcunedei media.Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi a via San Pietro ai due frati dai carabinieri della stazione di Napoli Posillipo. La vittima, dall'età apparente di 45/50 anni, è ...

Ucraina, ultime notizie. Le carte top secret Usa: «L’Egitto produce razzi per Putin». Offensiva ... Il Sole 24 ORE

(ANSA) - ROME, APR 11 - A man who drove down the Spanish Steps in May last year damaging the iconic Roman monument was indicted for criminal damage to Italy's cultural heritage Tuesday. The man, a ...I documenti segreti statunitensi sulla guerra in Ucraina sarebbero trapelati sulla piattaforma Discord, resa popolare dagli appassionati di videogiochi e poi estesasi alle discussioni di altri utenti.