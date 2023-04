Ultime Notizie – Europei Ginnastica2023, Italia conquista l’oro a squadre maschile (Di martedì 11 aprile 2023) L’Italia maschile ha conquistato la medaglia d’oro nella gara a squadre ai Campionati Europei 2023 di Ginnastica artistica in corso ad Antalya, in Turchia: è la prima volta nella storia. Gli azzurri vincono con 249.526 punti, piazzandosi davanti ai padroni di casa fermi a 248.262 e alla Gran Bretagna (246.961 punti). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 11 aprile 2023) L’hato la medaglia d’oro nella gara aai Campionati2023 di Ginnastica artistica in corso ad Antalya, in Turchia: è la prima volta nella storia. Gli azzurri vincono con 249.526 punti, piazzandosi davanti ai padroni di casa fermi a 248.262 e alla Gran Bretagna (246.961 punti). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - PianetaMilan : #Milan, Theo Hernandez e #Leao inseguono #Mbappé: ecco il dato statistico #SempreMilan - rapisardandrea1 : I tempi sono maturi per il vaccino mRNA contro il cancro? Per Moderna è già realtà -