Ultime Notizie – Emanuela Orlandi | oggi il fratello in Vaticano dal Promotore di Giustizia

(Di martedì 11 aprile 2023) Ildidelincontra Pietro, ildila figlia del commesso delsparita nel nulla ormai quarant’anni fa. Con lui il legale della famiglia, Laura Sgrò. L’incontro era stato chiesto dallo stessodi“per rendere proprie dichiarazioni e offrire eventuali informazioni in suo possesso nell’ambito del fascicolo aperto daldia gennaio di quest’anno, a seguito di alcune recenti dichiarazioni sulla scomparsa della sorella”. L’Ufficio delha avuto modo di confermare “a volontà della Santa Sede di fare chiarezza sulla vicenda, anche alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - CorriereCitta : Cercano di occupare un appartamento a Ostia forzando la porta: colti sul fatto - La7tv : #tagada Con l'inviata Elena Testi le ultime notizie sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi ricoverato in t… -

La salma di Alessandro Parini , l'avvocato 35enne italiano ucciso nell'attacco terroristico di venerdì sera sul lungomare di Tel Aviv , è decollata dall'aeroporto di Been Gurion a bordo di un aereo di ...Nessuno l'ha più vista dal tre aprile scorso, giorno dell'ultima 'preghiera in collina'. Gisella Cardia - all'anagrafe Maria Giuseppa Scarpulla - è scomparsa da Trevignano o, almeno, così sembra. ...Lepreoccupantile ha diffuse Bywaters, azienda che si occupa del riciclo dei rifiuti a Londra e che ha di fatto analizzato l'immondizia della City negli ultimi 3 anni riscontrando "un ...

Guerra Ucraina Russia. Dagli Usa: russi avanzano su Bakhmut, perdite significative. LIVE Sky Tg24

