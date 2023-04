Ultime Notizie – Covid Usa, Biden firma legge che pone fine a emergenza nazionale (Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – Il presidente Joe Biden ha firmato un disegno di legge che pone immediatamente fine all’emergenza nazionale Covid-19, emanata per la prima volta durante l’amministrazione Trump nel 2020. Lo ha riferito la Casa Bianca in una nota. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – Il presidente Joehato un disegno dicheimmediatamenteall’-19, emanata per la prima volta durante l’amministrazione Trump nel 2020. Lo ha riferito la Casa Bianca in una nota. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - DiMarzio : #Milan, buone notizie per #Pioli: le ultime dall'allenamento - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - blogsicilia : #notizie #sicilia Brusca frenata Palermo, una vittoria nelle ultime nove partite, i ritmi play off sono ben altri -… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina Russia, le news. Cremlino: 'No ipotesi tregua per Pasqua ortodossa'. LIVE -