Ultime Notizie – Clima | l’allarme dell’Onu | rischiamo danni irreversibili

(Di martedì 11 aprile 2023). Lo scorso 20 marzo l’International Panel onte Change (la strutturache studia al più alto livello scientifico i cambiamentitici e suggerisce linee d’azione ai policymakers) ha reso noto il suo ultimo rapporto (il sesto). Il tono del Rapporto è, a dire poco, preoccupato: detto in estrema sintesi, se non verranno adottate al più presto più incisive strategie di mitigazione nelle emissioni (soprattutto di anidride carbonica) sarà praticamente impossibile raggiungere gli obiettivi definiti negli Accordi di Parigi e mantenere al di sotto di 1,5 gradi centigradi l’aumento medio delle temperature globali. Questa è la soglia oltre la quale potrebbero scattarealdel nostro Pianeta praticamente(dal ciclo delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - BrandauerLudwig : Taiwan, alta tensione. Tokyo muove i caccia, la Cina: pronti a combattere - martavuch : RT @Agenzia_Ansa: Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime stati… -

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il Garante della privacy ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il Garante della privacy ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il Garante della privacy ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...

Droni cinesi a Bakhmut. Le chat dalla città-inferno: «Eravamo 56, siamo in 8» Corriere della Sera

“Per questo ritorno, QuakeCon 2023 si concentrerà sulla parte BYOC [Bring Your Own Computer ndr] e sui giocatori che hanno reso il QuakeCon il miglior raduno dedicato ai videogiochi negli ultimi ...(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - Boscoreale e Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, sono tra i comuni più generosi d'Italia per quanto riguarda la donazione di organi: lo certifica l'ultima edizione ...