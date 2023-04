Ultime Notizie – Caso plusvalenze, Paratici si appella alla Fifa contro la squalifica (Di martedì 11 aprile 2023) L’ex direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha fatto ricorso alla Fifa contro l’estensione della sua squalifica a livello globale. La Fifa aveva esteso la sanzione decisa dalla giustizia sportiva italiana lo scorso 20 gennaio nell’ambito del Caso plusvalenze Juve. Una decisione, quella della Fifa, che ha costretto Paratici a prendere congedo dal Tottenham, mentre il club inglese è alla ricerca del nuovo allenatore dopo la separazione da Antonio Conte. Lo scorso 20 gennaio Paratici ha subito una inibizione di 30 mesi nell’ambito del processo sportivo sulle plusvalenze della Juventus. In seguito la decisione del Governo del calcio mondiale di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 11 aprile 2023) L’ex direttore sportivo della Juventus Fabioha fatto ricorsol’estensione della suaa livello globale. Laaveva esteso la sanzione decisa dgiustizia sportiva italiana lo scorso 20 gennaio nell’ambito delJuve. Una decisione, quella della, che ha costrettoa prendere congedo dal Tottenham, mentre il club inglese èricerca del nuovo allenatore dopo la separazione da Antonio Conte. Lo scorso 20 gennaioha subito una inibizione di 30 mesi nell’ambito del processo sportivo sulledella Juventus. In seguito la decisione del Governo del calcio mondiale di ...

