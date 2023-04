Ultime Notizie – Cambio pneumatici 2023, quando sostituire con gomme estive: regole (Di martedì 11 aprile 2023) Conto alla rovescia per il Cambio degli pneumatici. La legge prevede che dal 15 aprile 2023 è possibile sostituire le gomme invernali con quelle estive, anche se c’è tempo fino al 15 maggio per la sostituzione. E’ importante sapere che chi ha optato per l’acquisto dei pneumatici 4 stagioni può infatti circolare sulle strade per tutto l’anno con le stesse gomme. Dal 15 aprile cade anche l’obbligo di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli (catene), sulle strade in cui tale obbligo è stato esplicitamente segnalato. In alcune regioni o province autonome con condizioni climatiche particolarmente rigide il periodo nel quale vige l’obbligo delle dotazioni invernali può essere però modificato mediante ordinanze delle autorità locali. Il passaggio al treno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 11 aprile 2023) Conto alla rovescia per ildegli. La legge prevede che dal 15 aprileè possibileleinvernali con quelle, anche se c’è tempo fino al 15 maggio per la sostituzione. E’ importante sapere che chi ha optato per l’acquisto dei4 stagioni può infatti circolare sulle strade per tutto l’anno con le stesse. Dal 15 aprile cade anche l’obbligo di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli (catene), sulle strade in cui tale obbligo è stato esplicitamente segnalato. In alcune regioni o province autonome con condizioni climatiche particolarmente rigide il periodo nel quale vige l’obbligo delle dotazioni invernali può essere però modificato mediante ordinanze delle autorità locali. Il passaggio al treno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - La7tv : #tagada Con l'inviata Elena Testi le ultime notizie sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi ricoverato in t… - NatMarmo : @chipswilliams1 Non è così Francesco, Azione fa ostruzione. Leggi le ultime notizie -