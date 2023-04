Ultime Notizie – Berlusconi | il figlio Luigi | Sta bene | sta bene

(Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – “Sta, sta”. Così, il più giovane dei cinque figli del presidente di Forza Italia Silvio, lascando dopo due ore l’ospedale San Raffaele, dove il padre è ricoverato da mercoledì scorso in terapia intensiva. “Sta, sta”, ha detto con pollice alzato l’ultimogenitoai cronisti, lasciando in auto l’ingresso carrabile di via Olgettina 60. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - CIGranTurismo : I due cugini Giacomo e Matteo Pollini saranno al via nella classe GT Cup PRO-AM della serie Sprint al volante di un… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime stati… -

Spoelstra ha fatto un ragionamento analogo, lasciando a riposo Jimmy Butler per ledue ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le11 aprile 2023Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Il 2023 sarà un anno importante per Millie Bobby Brown e non solo per il ...da una splendida amicizia Se le...A volte lasciarsi non porta con sé solo brutte. O almeno è così per Taylor Swift . Dopo sei anni di relazione, infatti, la cantante ha ...colpito al cuore le swifties che nelle48 ore " ...

Berlusconi ricoverato ma in "costante miglioramento". Il figlio Luigi: "Sta bene". LIVE Sky Tg24

Si parte alle 8:50 da Firenze, città dove il Sommo Poeta è nato nel 1265, e si arriva alle 13.51 a Ravenna, dove Dante visse i suoi ultimi anni fino alla morte nel 1321, lungo un originale percorso ...Scarica l’applicazione di CalcioAtalanta.it! Potrai tenerti aggiornato ancora più facilmente sulle ultime notizie riguardanti l’Atalanta, direttamente dal tuo smartphone, ovunque tu sia.