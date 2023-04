Ultime Notizie – Attentato Tel Aviv, disposta autopsia su salma Parini (Di martedì 11 aprile 2023) Sarà eseguita l’autopsia sulla salma di Alessandro Parini, l’avvocato ucciso nell’attacco terroristico di venerdì sera sul lungomare di Tel Aviv, in Israele. Il rimpatrio della salma del 35enne è previsto per oggi a Ciampino. All’aeroporto Ben Gurion in Israele si è svolta una cerimonia di commiato, poco prima della partenza. Lo ha scritto su Twitter l’ambasciata di Israele in Italia spiegando che alla cerimonia erano presenti l’ambasciatore italiano in Israele Sergio Barbanti e rappresentanti del ministero degli Esteri israeliano. Il conferimento dell’incarico per quanto riguarda l’autopsa è fissato per domattina al Policlinico Gemelli, dove poi sarà effettuato l’esame autoptico: lo scopo è chiarire le cause della morte e in particolare accertare se Parini sia morto per le ferite a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 11 aprile 2023) Sarà eseguita l’sulladi Alessandro, l’avvocato ucciso nell’attacco terroristico di venerdì sera sul lungomare di Tel, in Israele. Il rimpatrio delladel 35enne è previsto per oggi a Ciampino. All’aeroporto Ben Gurion in Israele si è svolta una cerimonia di commiato, poco prima della partenza. Lo ha scritto su Twitter l’ambasciata di Israele in Italia spiegando che alla cerimonia erano presenti l’ambasciatore italiano in Israele Sergio Barbanti e rappresentanti del ministero degli Esteri israeliano. Il conferimento dell’incarico per quanto riguarda l’autopsa è fissato per domattina al Policlinico Gemelli, dove poi sarà effettuato l’esame autoptico: lo scopo è chiarire le cause della morte e in particolare accertare sesia morto per le ferite a ...

