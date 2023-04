Ultime Notizie – “Abbiamo vinto senza di lui” (Di martedì 11 aprile 2023) “Abbiamo vinto delle partite importanti anche senza Osimhen. Mi aspetto che chi va in campo abbia fiducia nei compagni e propria”. Lo dice il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia del match di Champions contro il Milan, andata dei quarti di finale. Gli azzurri devono fare a meno di Victor Osimhen, ancora out per un problema muscolare agli adduttori. “La forza di una squadra non è mai un’addizione nuda e cruda dei componenti della squadra. Ma delle qualità, di come riescono a coesistere l’uno con l’altro, il comportamento di squadra. E la nostra squadra ha fatto vedere di saper giocare al di là della formazione iniziale”, dice il tecnico. Milan-Napoli è una delle “gare che cancellano tante cose, dove tutti i giocatori attraverso l’importanza riescono a riconoscere ciò di cui c’è bisogno”, dice Spalletti. “Se si pensa che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 11 aprile 2023) “delle partite importanti ancheOsimhen. Mi aspetto che chi va in campo abbia fiducia nei compagni e propria”. Lo dice il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia del match di Champions contro il Milan, andata dei quarti di finale. Gli azzurri devono fare a meno di Victor Osimhen, ancora out per un problema muscolare agli adduttori. “La forza di una squadra non è mai un’addizione nuda e cruda dei componenti della squadra. Ma delle qualità, di come riescono a coesistere l’uno con l’altro, il comportamento di squadra. E la nostra squadra ha fatto vedere di saper giocare al di là della formazione iniziale”, dice il tecnico. Milan-Napoli è una delle “gare che cancellano tante cose, dove tutti i giocatori attraverso l’importanza riescono a riconoscere ciò di cui c’è bisogno”, dice Spalletti. “Se si pensa che ...

