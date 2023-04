Ultime Notizie – 700 in arrivo al porto di Catania

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 11 aprile 2023) Sono in tutto 108 i migranti, tra i quali donne e bambini, fatti sbarcare oggi aldi. Erano a bordo della nave ‘Peluso’ della Guardia costiera dopo l’intervento di salvataggio avvenuto ieri a cento miglia delle coste siciliane. La nave subito dopo l’ine lo sbarco ha ripreso il largo per effettuare le operazioni di traino del peschereccio con i rimanenti settecento migranti, il cuiè previsto per la notte. La Regione e la Protezione civile regionale hanno già organizzato l’allestimento di due tendostrutture nell’ex hub vaccinale di via Forcile, a San Giuseppe La Rena, per favorire l’accoglienza e la sistemazione temporanea dei migranti “Il sistema di Protezione civile siciliano, con i suoi tecnici e il suo volontariato – spiega Cocina – è ...