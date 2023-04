Ultima Generazione sfida il governo sul reato di imbrattamento: «Non ci spaventano: fanno a gara per punirci, ma ignorano siccità e bollette» (Di martedì 11 aprile 2023) «Perché non mettono altrettanta solerzia nel togliere i finanziamenti pubblici alle compagnie che lucrano sul gas e non lo investono per creare nuovi posti di lavoro e rendere socialmente sostenibile la transizione energetica?». Non indietreggiano gli attivisti climatici di Ultima Generazione, divenuti celebri per le loro azioni dimostrative in cui imbrattano statue e opere d’arte. Al consiglio dei ministri di oggi si discuterà anche di un disegno di legge per punire i cosiddetti «eco-vandali». La bozza del documento prevede una maxi multa che va da 20mila a 60mila euro. «Sono da un lato molto triste e dall’altro molto contenta di questo nuovo ddl pensato per fermare il movimento eco-climatico», ha commentato Maria Letizia, attivista di Ultima Generazione. «È molto triste vedere che i partiti di ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) «Perché non mettono altrettanta solerzia nel togliere i finanziamenti pubblici alle compagnie che lucrano sul gas e non lo investono per creare nuovi posti di lavoro e rendere socialmente sostenibile la transizione energetica?». Non indietreggiano gli attivisti climatici di, divenuti celebri per le loro azioni dimostrative in cui imbrattano statue e opere d’arte. Al consiglio dei ministri di oggi si discuterà anche di un disegno di legge per punire i cosiddetti «eco-vandali». La bozza del documento prevede una maxi multa che va da 20mila a 60mila euro. «Sono da un lato molto triste e dall’altro molto contenta di questo nuovo ddl pensato per fermare il movimento eco-climatico», ha commentato Maria Letizia, attivista di. «È molto triste vedere che i partiti di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Ultima Generazione: “Non ci fermeremo. L’emergenza climatica ci fa più paura di multa e carcere” (di S. Renda) - borghi_claudio : Mannaggia... Reati beni culturali, Ultima Generazione: in ddl Lega misure repressive a senso unico - duro_lavoro : RT @fortnardelli: Grueber:'Prof. Cacciari cosa ne pensa delle multe agli imbrattatori di ultima generazione? Cacciari:'Per me costoro sono… - SoniaLaVera : RT @fortnardelli: Grueber:'Prof. Cacciari cosa ne pensa delle multe agli imbrattatori di ultima generazione? Cacciari:'Per me costoro sono… - LaMerlettaia : @Hartmann_TWT Per le azioni dei ragazzi di Ultima Generazione, dici? -