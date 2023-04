Uil Pensionati Campania, venerdì la presentazione del libro su invecchiamento attivo e silver economy (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa necessità di assicurare una previdenza sostenibile ed equa è urgente, considerando che la generazione che accede adesso al mercato del lavoro in Italia andrà in pensione mediamente a 71 anni, mentre ora è possibile (sempre in media) a 61,8 anni. Gli importi percepiti, inoltre, saranno più bassi, perché a coloro che sono entrati nel mondo del lavoro dopo il 1995 sarà applicato il sistema contributivo puro. Con il volume I quattro cavalli si propongono nuove analisi e soluzioni. Riprendendo la metafora della biga alata di Platone, in cui i cavalli che trainano il cocchio devono procedere alla stessa andatura e nella stessa direzione per riuscire ad andare avanti, la società viene paragonata a un aratro trainato dai quattro cavalli Stato, mercato, ambiente e welfare, che devono viaggiare di pari passo per condurla verso un obiettivo di equità e benessere ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa necessità di assicurare una previdenza sostenibile ed equa è urgente, considerando che la generazione che accede adesso al mercato del lavoro in Italia andrà in pensione mediamente a 71 anni, mentre ora è possibile (sempre in media) a 61,8 anni. Gli importi percepiti, inoltre, saranno più bassi, perché a coloro che sono entrati nel mondo del lavoro dopo il 1995 sarà applicato il sistema contributivo puro. Con il volume I quattro cavalli si propongono nuove analisi e soluzioni. Riprendendo la metafora della biga alata di Platone, in cui i cavalli che trainano il cocchio devono procedere alla stessa andatura e nella stessa direzione per riuscire ad andare avanti, la società viene paragonata a un aratro trainato dai quattro cavalli Stato, mercato, ambiente e welfare, che devono viaggiare di pari passo per condurla verso un obiettivo di equità e benessere ...

