UFFICIALE – Milan-Napoli | i convocati | c’è la decisione su Osimhen!

(Di martedì 11 aprile 2023) Domani alle ore 21:00 andrà in scena il quarto di finale d’andata tracon gli azzurri di Luciano Spalletti che svolgeranno l’allenamento di rifinitura questa sera a San Siro. Tra gli azzurri si attendeva di sapere con ansia quale sarebbe stata lasulla convocazione di Victor Osimhen in vista della gara europea. Dubbi sciolti dato che ilha appena comunicato la listadeiper i quarti di finale contro ildi Stefano Pioli. Convocazione Osimhen:Di seguito la lista completa deiazzurri per la gara train programma mercoledì 12 aprile alle ore 21:00 Portieri: GOLLINI Pierluigi IDASIAK ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : Adesso è ufficiale: Victor Osimhen non sarà in campo in Milan-Napoli. L'attaccante nigeriano non è tra i convocati… - sportli26181512 : Napoli, UFFICIALE: fuori Osimhen e Simeone, solo 4 attaccanti contro il Milan: Il Napoli è pronto per affrontare il… - sportface2016 : #MilanNapoli, adesso è ufficiale: #Osimhen e #Simeone fuori dai convocati - 100x100Napoli : Ufficiale - I convocati azzurri per Milan-Napoli. Out Osimhen - - cmdotcom : #Napoli, UFFICIALE: fuori #Osimhen e #Simeone, solo 4 attaccanti contro il #Milan -

Commenta per primo Il Napoli è pronto per affrontare il suo primo storico quarto di finale di Champions League. Lo farà domani contro il, fischio d'inizio ore 21:00 a San Siro. Il grande assente sarà Victor Osimhen, che oggi ha lavorato in campo da solo ma il test non è stato positivo e non prenderà parte al match. Out anche ...Luciano Spalletti ha diramato la listadei calciatori convocati per la sfida di domani a San Siro contro il, andata dei quarti di Champions League. Come ampiamente previsto, non è presente Victor Osimhen. Il centravanti ...... adesso è: ecco le partite che verranno trasmesse in diretta tv in chiaro in questa settimana Messe alle spalle le festività pasquali, si torna in campo anche per le coppe europee., ...

Batosta UFFICIALE alla vigilia di Milan-Napoli: salta andata e ritorno CalcioMercato.it

Milan, come apparso dalla sessione live di allenamento odierno tramite il canale ufficiale rossonero, sono tutti a disposizione di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero recupera anche Pierre Kalulu: il ...La società del Medio Oriente, dopo aver tentato la scalata al Milan, sarebbe in trattativa con potenziali investitori per raccogliere fino a 650 milioni di dollari. In arrivo un’offerta per Zhang