Ue | Urso “Sulle materie prime dobbiamo essere indipendenti”

Leggi su iltempo

(Di martedì 11 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – «Abbiamo appena capito quanto è stato pericoloso affidarci alle fonti fossili russe, non possiamo fare lo stesso con la Cinaterre rare e i minerali preziosi. In questi anni Pechino ha seguito una politica espansionistica con acquisizioni di giacimenti, specie in Africa e concentrando poi la lavorazione in patria». Lo dice a “Repubblica” Adolfo, il ministro delle Imprese e del Made in Italy. L'Unione europea deve “accelerare sul Fondo sovrano europeo: puòla chiave per fare acquisizione di giacimenti fuori dell'Ue in ottica di differenziazione delle forniture, e può finanziare i progetti di riconversione digitale e green per le imprese europee”.sottolinea che “è stato aperto un tavolocritiche e dalle ...