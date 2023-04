Ue | Darnis Luiss | “Macron maldestro | vuole sempre ideologizzare tutto”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 11 aprile 2023) "Il presidente dovrebbe essere più prudente davanti alle contraddizioni di questa fase storica" Emmanuelogni mossa politica, fino al punto che gli si ritorce contro”. Jean Pierre, professore alladi Roma e all’Università della Costa Azzurra, è netto nella sua analisi sulle dichiarazioni del presidente francese, rilasciate in due interviste a conclusione della visita in Cina – “gli europei non siano vassalli di Pechino e Washington” – che hanno irritato gli alleati. “O è supermachiavellico e ha detto quelle cose per distrarre dalle proteste per la riforma delle pensioni – commenta l’esperto francese con l’Adnkronos – o il presidente è statoe ha parlato troppo” . ...