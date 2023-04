Udinese, Pafundi: «Messi e Di Natale i miei idoli. Sottil mi dice che…» (Di martedì 11 aprile 2023) Simone Pafundi, 17enne dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Tv12 raccontando un po’ l’ultimo periodo vissuto Simone Pafundi, 17enne dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Tv12 raccontando un po’ l’ultimo periodo vissuto. Le sue dichiarazioni: «Stare al centro dell’attenzione è difficile. Guardi il telefono e leggi di tutto su di te. Però mi piace, anche se ho solo 17 anni e so che devo stare tranquillo. Passare dagli Allievi alla Serie A è davvero strano, ma col tempo mi sono abituato. Sottil non mi mette pressione, io cerco di dare tutto e cerco di sfruttare le occasioni. Parlo tanto con Arslan e Nestorowski. Il mio ruolo preferito è il trequartista e i miei idoli Messi e Di Natale». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) Simone, 17enne dell’, ha parlato ai microfoni di Tv12 raccontando un po’ l’ultimo periodo vissuto Simone, 17enne dell’, ha parlato ai microfoni di Tv12 raccontando un po’ l’ultimo periodo vissuto. Le sue dichiarazioni: «Stare al centro dell’attenzione è difficile. Guardi il telefono e leggi di tutto su di te. Però mi piace, anche se ho solo 17 anni e so che devo stare tranquillo. Passare dagli Allievi alla Serie A è davvero strano, ma col tempo mi sono abituato.non mi mette pressione, io cerco di dare tutto e cerco di sfruttare le occasioni. Parlo tanto con Arslan e Nestorowski. Il mio ruolo preferito è il trequartista e ie Di». L'articolo proviene da Calcio News 24.

