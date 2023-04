Ucraina, Vilnius: “Russia ci minaccia, alleati aumentino aiuti militari a Kiev” (Di martedì 11 aprile 2023) Presidente commissione Sicurezza e Difesa, "inasprire le sanzioni e fare pressioni su BieloRussia" Tutti i Paesi sul fianco orientale della Nato, compresa la Lituania, sono “minacciati” dalla Russia e dalle sue “ambizioni imperialistiche”. Per questo oggi è importante fermare la Russia “sul campo di battaglia” e impedire che, dopo l’Ucraina, “vada oltre”, conquistando “nuovi territori e dividendo altri Paesi” perché poi “sarà molto più costoso e forse troppo tardi” per fermarla. Lo afferma in un’intervista all’Adnkronos Laurynas Kasciunas, presidente della commissione Sicurezza e Difesa nazionale del Parlamento lituano (Seimas), che tra due giorni sarà in visita a Roma e incontrerà, tra gli altri, il presidente della commissione Difesa della Camera, Antonino Minardo. Secondo Kasciunas, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 aprile 2023) Presidente commissione Sicurezza e Difesa, "inasprire le sanzioni e fare pressioni su Bielo" Tutti i Paesi sul fianco orientale della Nato, compresa la Lituania, sono “ti” dallae dalle sue “ambizioni imperialistiche”. Per questo oggi è importante fermare la“sul campo di battaglia” e impedire che, dopo l’, “vada oltre”, conquistando “nuovi territori e dividendo altri Paesi” perché poi “sarà molto più costoso e forse troppo tardi” per fermarla. Lo afferma in un’intervista all’Adnkronos Laurynas Kasciunas, presidente della commissione Sicurezza e Difesa nazionale del Parlamento lituano (Seimas), che tra due giorni sarà in visita a Roma e incontrerà, tra gli altri, il presidente della commissione Difesa della Camera, Antonino Minardo. Secondo Kasciunas, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CheGuevaraRoma : RT @eastwestEU: Delusione dell'Ucraina per il rimandato ingresso nella Nato. Usa, UK, Germania e Ungheria non la considerano una priorità a… - beniaminonatale : RT @eastwestEU: Delusione dell'Ucraina per il rimandato ingresso nella Nato. Usa, UK, Germania e Ungheria non la considerano una priorità a… - aniramiznat : RT @eastwestEU: Delusione dell'Ucraina per il rimandato ingresso nella Nato. Usa, UK, Germania e Ungheria non la considerano una priorità a… - melonimatteo : RT @eastwestEU: Delusione dell'Ucraina per il rimandato ingresso nella Nato. Usa, UK, Germania e Ungheria non la considerano una priorità a… - eastwestEU : Delusione dell'Ucraina per il rimandato ingresso nella Nato. Usa, UK, Germania e Ungheria non la considerano una pr… -